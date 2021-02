Gruppo Nicolaus: cinque nuovi ingressi per potenziare la squadra

10:05

Il Gruppo Nicolaus prosegue sulla via dello sviluppo aggiungendo nuove risorse qualificate, che andranno a occupare funzioni aziendali chiave al fine di potenziare i settori It, divisione gruppi, ufficio acquisti, amministrazione e finance e legal.

I nuovi ingressi in azienda sono cinque: Tonio Vilei, già operativo su alcuni progetti del Gruppo, assume il ruolo di chief digital officer. Silvia Casarol, dopo 22 anni a I Viaggi del Turchese, va a potenziare l’area commerciale gruppi e incentive. Massimo Civerchia è il nuovo purchase manager del Gruppo Nicolaus, mentre Dionisio Longo andrà ad operare in ambito amministrazione, finance e controllo di gestione. Infine, Marco Stasi seguirà il coordinamento dell’ufficio legale.



“La crescita, trasversale a tutti gli ambiti che fanno capo alla nostra organizzazione, non può prescindere da quella delle competenze e della specializzazione professionale, impensabile senza l’apporto di nuove risorse. Per questo, anche in questa contingenza, continuiamo a lavorare guardando al futuro: abbiamo voluto rafforzare differenti comparti con l’ingresso di figure dalla lunga esperienza in ambito turistico e non solo, che li ha portati a mettersi in evidenza grazie agli importanti obiettivi centrati. Siamo, dunque, molto fieri di presentarli al mercato, nella convinzione che il loro prezioso contributo sarà fondamentale per esprimere al meglio la nostra visione aziendale improntata all’eccellenza, quale requisito principale per saper leggere sempre in anticipo l’evoluzione delle tendenze, pronti a cavalcare la nuova ripartenza del comparto turistico, che ci aspettiamo a breve”, commenta Roberto Pagliara (nella foto), presidente del Gruppo Nicolaus.