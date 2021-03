Vacanze di Charme: “Lavoriamo al rilancio del brand”

16:24

Vacanze di Charme garantisce ai suoi ospiti un soggiorno all'insegna del relax in totale sicurezza. Nuove unità abitative, moderne, confortevoli e opportunamente distanziate, per competere al meglio. "Gli investimenti sono tanti - racconta Carlotta Ederle (nella foto), consigliere delegato di Vacanze di Charme -. Primo tra tutti proprio il rilancio del brand, presentandoci con un restyling del logo, per essere sempre al passo con i tempi". Per la prossima stagione è inoltre in programma una zona glamping all'interno del Camping Village Le Capanne a Bibbona.

Pubblicità

PROSEGUE SULLA DIGITAL EDITION DI TTG A QUESTO LINK