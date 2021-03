Gallo, Human Company: “Il nostro obiettivo è creare esperienza”

11:46

Il 2021 di Human Company si riempie di novità, prima fra tutte l'inaugurazione di Montescudaio Village, nell'entroterra collinare della Costa degli Etruschi: un villaggio con proposte 'glamping', come la tenda safari, che si uniscono alle case mobili e a un parco acquatico per il divertimento di tutta la famiglia. "È l'ideale per chi desidera una vacanza in tranquillità - commenta Bruna Gallo (nella foto), direttore commerciale del gruppo -. Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio e creare esperienza". Si tratta di una struttura con 490 unità abitative e un parco acquatico da 9.500 metri quadri.

Pubblicità

PROSEGUE SULLA DIGITAL EDITION DI TTG A QUESTO LINK