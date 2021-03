Club Med, da aprile via al recruiting estivo per 70 professionisti

12:55

Partirà ad aprile la campagna di recruiting di Club Med che, per l’estate, ha deciso di puntare sulla scurezza introducendo un nuovo profilo professionale: quello del Safe Togheter Manager. Settanta le posizioni aperte, consultabili sul sito appena rinnovato www.clubmedjobs.it e sulla pagina Facebook Club Med Jobs.

Le aree coinvolte

Diverse le aree interessate dal recruiting: dal comparto food&beverage (cucina e bar), allo sport e benessere (spa), oltre alla selezione di professionisti per front office e back office e di personale infermieristico. Per quanto concerne il recruiting dei profili cucina, è prevista una giornata di digital recruiting l’8 aprile 2021, in collaborazione con il sito specializzato lavoroturismo.



"Prepariamo le riaperture"

“Siamo pronti a ridare vita ai nostri resort non appena le condizioni lo consentiranno - spiega Sylvie Brisson, group hr director Club Med - e prepariamo le riaperture di primavera ed estate, per le nostre destinazioni mare, natura e montagna in Europa e Africa. Per questo contiamo sul know-how e il savoir-faire unico delle nostre squadre”.



Sostegno ai lavoratori

Malgrado la mancata apertura dei suoi resort invernali dovuta alle misure sanitarie Covid-19, sono circa 2.800 i dipendenti dell’azienda che stanno beneficiando di un trattamento di welfare di sostegno, che comprende anche coloro che sono stati selezionati nella campagna di recruiting di quest’inverno.



Club Med si è inoltre impegnata a proporre loro un impiego in priorità per le prossime aperture previste in primavera/estate 2021.



Il Safe Togheter Manager

Per quanto riguarda, invece, il Safe Togheter Manager, la nuova figura professionale introdotta da Club Med, è presente in ogni resort dell’azienda. Stabilisce ed è garante delle procedure standard sul Covid-1, oltre che della formazione continuativa dei team dei resort. Potenziato ulteriormente anche il presidio medico delle strutture, con formazioni soecifiche dedicate a tutto il personale.