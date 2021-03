08:03

Si prospetta un inverno ricco il prossimo per il Club Med. In attesa di lanciare i Blue Days, il Med ha proposto una vendita esclusiva riservata ai clienti con un voucher, che ha dato risultati interessanti: più del 70% delle prenotazioni di questo inverno sono già state riconfermate per la stagione 21-22 superando il 50% del volume generato nelle precedenti aperture vendite.

Un risultato che permette al Med di affacciarsi ai Blue Days con ottimismo: dal 30 marzo al 1 aprile, infatti, si terranno i giorni di offerte sulla stagione invernale 2021-2022, sollecitando così la prenotazione super anticipata.



Per spingere le prenotazione, Club Med offre ai suoi clienti tutte le garanzie per prenotare senza preoccupazioni. All’assicurazione Totale, sempre inclusa, e annullamento senza penali fino a 45 giorni, è stata aggiunta l’assicurazione Covid-19 che garantisce tranquillità per ogni imprevisto legato alla pandemia, anche per un eventuale rientro anticipato per malattia di un parente rimasto a casa.



Le destinazioni

Per l’inverno 21-22 piatto forte è la montagna, dove Club Med si prepara a riaprire Pragelato in Italia e a lanciare Quebec Charlevoix per una grande avventura sulle piste del Canada.



Il lungo raggio vede protagonista l’Eco-Resort Seychelles, nuova perla della gamma Exclusive Collection nell’Oceano Indiano, sull’isola privata di Sainte. A Mauritius, grandi novità per il resort Club Med Exclusive Collection La Plantation d’Albion, santuario del benessere totalmente rinnovato.