Club Med punta sul prossimo inverno: a dicembre il primo ski resort in Canada

10:05

Club Med ha aperto le vendite per la stagione invernale 2021-2022. L’operatore confida in una decisa ripresa dei viaggi per la prossima winter, dopo mesi di stop imposti dalla pandemia.

“La stagione invernale del 21/22 è destinata a essere come nessun’altra – ha spiegato l’amministratore delegato di Club Med Regno Unito e Nord Europa, Estelle Giraudeau, a Travel Weekly -, con le ultime due stagioni invernali fortemente interrotte, prevediamo una domanda senza precedenti per viaggi dedicati agli sport invernali”.



La novità

Novità principale della prossima stagione sarà perciò l’apertura del primo ski resort 5 Tridenti in Canada, inizialmente programmata per il 2020. La struttura aprirà nel mese di dicembre 2021 a Charlevoix, in Quebec. Al suo interno, gli osptiti troveranno un centro benessere con trattamenti di lusso, piscina, fontana di neve e terrazza all’aperto con vista sul fiume San Lorenzo.



Il resort disporrà inoltre di uno spazio Exclusive Collection 5-Trident, con 25 suite e una lounge privata con servizi esclusivi.



Per quanto riguarda l’offerta sportiva, gli ospiti potranno ovviamente sciare sui Monti Laurenziani.