Ezhaya, Alpitour: “Con il progetto Canarie vogliamo portare prodotto in agenzia”

11:56

"Un'iniziativa che è un modello, come tale replicabile verso altre destinazioni”. Nell’intervista pubblicata sull’ultimo numero di TTG Magazine, online sulla Digital edition, il direttore generale tour operating di Alpitour, Pier Ezhaya, torna sul progetto Canarie Covid tested: “Si tratta di un'operazione che partirà il 27 marzo e che ha l'obiettivo non tanto di fare numeri - saranno 350-400 i passeggeri totali previsti a settimana - quanto di creare un precedente e di portare un prodotto in più sugli scaffali delle agenzie".

