Il ‘rimbalzo’ degli affitti brevi: decisa ripresa già dall’estate 2021

In un periodo di generale difficoltà del comparto turistico, il settore degli affitti brevi viaggia in controtendenza e si prepara a una decisa ripartenza.

Ripresa anticipata

“Rimaniamo coi piedi per terra - commenta Michele Diamantini, ceo di Halldis -. Nel 2021 non riusciremo a recuperare le perdite, ma se prima prevedevano una ripresa a fine 2021, oggi potremmo avere il rimbalzo già a partire dalla prossima estate”.



I mercati europei

Fra i motivi del recupero imprevisto, la campagna vaccinale che sta spingendo la voglia di viaggiare specie in alcuni paesi. “Inglesi, israeliani e americani hanno già prenotato - conferma Marco Celani, amministratore delegato di Italianway -: tra le top destination tornano in auge Firenze, Roma, Milano, Napoli, cui si aggiunge anche Bologna”.



Turismo domestico

Il settore delle case vacanza non intercetta solo i desideri degli ospiti internazionali, ma anche quelli di un turismo interno che vede nel mix tra lavoro e vacanza un trend ormai radicato.

