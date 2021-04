Atelier Vacanze potenzia il reparto commerciale

09:40

Pubblicità

Nonostante il delicato momento storico, Atelier Vacanze tour operator ha iniziato un processo di implementazione nel proprio organico, in particolare nell’area commerciale.



L’ultima new entry è quella di Francesco Aufiero, che entra nella rete commerciale per la regione Campania e nello specifico per le province di Salerno, Avellino e Benevento. Una figura professionale fortemente voluta, proveniente da aziende imortanti e con esperienza del prodotto Italia.



L’ampliamento non finisce qui. Roberto Carone entra in squadra per le regioni Puglia e Basilicata. Figura professionale di esperienza nel prodotto Italia ed Egitto, ha sposato da subito le idee e il progetto dei Atelier Vacanze.