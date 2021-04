Aida Cruises, da maggio le crociere in Grecia

08:00

Poiché la Grecia ha indicato il 14 maggio come data di riapertura al turismo, Aida Cruises ha annunciato una serie di itinerari da 7 giorni con partenza dal Paese ellenico già dal 23 maggio.

Il porto d'imbarco sarà Corfù e si navigherà poi verso Creta e Rodi, Olimpia e Atene.



Come per le crociere alle Canarie, la compagnia garantisce il rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli sanitari implementati, oltre ovviamente alla flessibilità in fase di booking, ai vari servizi di bordo e alle ben organizzate escursioni. Come riporta travelpulse.com, rimangono off limits gli Stati Uniti e gli altri tour in programma per aprile e maggio precedentemente annullati non vorranno ripristinati.



Gaia Guarino