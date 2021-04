Baia Holiday riparte dal Camping Village Cavallino: le novità per l'estate

12:07

“Finalmente la stagione estiva può avere inizio. La contrazione dei numeri dello scorso anno non ha penalizzato i nostri investimenti e come ogni anno siamo pronti a inaugurare l’avvio dell’estate, offrendo importanti novità al mercato”. Luca Neboli (nella foto), responsabile marketing e commerciale, celebra così la riapertura della stagione di Baia Holiday, che prenderà il via da domani con l’arrivo dei primi clienti al Camping Village Cavallino in Veneto.

Il piano di ritorno sul mercato proseguirà poi con gli altri complessi distribuiti tra Lago di Garda, Friuli, Lazio e Sardegna, mentre da inizio mese è già operativo il Camping Village Poljana, in Croazia. E per quanto riguarda il Cavallino poco dopo l’apertura delle strutture sarà operativa la nuova Spa & Wellness Panta Rei di oltre 1800 metri quadrati. Inoltre sarà disponibile una nuova sala polifunzionale, corredata di dotazioni hi-tech, pensate per il MICE, ma anche per le necessità di chi opera in smart working,