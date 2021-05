di Silvana Piana

Un'estate tutta-Mediterraneo per Costa Crociere, che schiera due navi nella parte occidentale e due in quella orientale. Tredici i porti d'imbarco per rendere più accessibili le partenze. È Costa Smeralda il simbolo della ripartenza, e lo sottolinea Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere, nel corso del fam trip organizzato sull'eco-ammiraglia con Welcome Travel Group: "Siamo ripartiti, e questo ci rende entusiasti. Il riscontro che abbiamo è più che positivo. Tra rete distributiva da un lato e la nuova comunicazione dall'altro pianifichiamo una stagione soddisfacente".

Riprendono le prenotazioni

Le crociere non hanno perso fascino, e i primi segnali concreti si stanno manifestando: "Agenzie e consumatori sono pronti - dice Daniel Caprile, direttore commerciale Italia di Costa Crociere -. Stiamo finalmente assistendo a una ripresa delle prenotazioni. La stagione estiva sta decollando. Gli agenti di viaggi a bordo di Smeralda saranno testimonial del prodotto e saranno un motore della ripartenza. Offriamo loro la possibilità di toccare con mano il prodotto, ma, soprattutto, come e che cosa si fa in crociera, affinché possano comunicarlo alla clientela e convincerla".



L'estate 2021 sarà orfana del Nord Europa, una scelta responsabilmente voluta da Costa, "perché - spiega Schiavon - abbiamo capito che c'erano difficoltà legate alle misure di sicurezza adottate dai Paesi di quell'area, quindi abbiamo pensato che fosse serio non andarci".