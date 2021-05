Ecoluxury Retreats of the World: una proposta speciale per gli agenti all'Oasy Hotel

15:33

Ecoluxury Retreats of the World inserisce nella collection di hotel d’alto profilo anche Oasy Hotel, un marchio dell’ospitalità tutta italiana che riaprirà a inizio giugno.

Basato sui valori di sostenibilità ambientale, Oasy Hotel, progetto di Oasy Dynamo affiliata Wwf, si impegna nella conservazione di aree naturali, sostenendone la tutela e promuovendone la valorizzazione. L’albergo che si trova in Toscana, vicino a Pistoia, è composto da 16 lodge di 65metri quadri immersi nella natura, due ristoranti di alta cucina, aree di socialità e ricreative e zone wellness.

Ciò che ha guadagnato all’hotel un posto nella collection Ecoluxury sono i progetti dell’Oasy Dynamo, che dal 2015 si prefigge di salvaguardare il territorio attraverso lo sviluppo di attività legate all’ospitalità sostenibile, all'agricoltura e alla ricerca scientifica. Dispone, infatti, di un centro che permette a studenti e ricercatori di approfondire tematiche inerenti alla flora e alla fauna dell’Appennino.



“Oasy Hotel è un prodotto centrato per gli amanti della natura, racchiude l’essenza di Ecoluxury e vorrei che anche le agenzie di viaggi avessero la possibilità di vivere questa esperienza – afferma Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante -. Insieme alla proprietà abbiamo pensato di lanciare un’offerta dedicata agli agenti di viaggi sicuri che siano invogliati a scoprire questa eccellenza tutta italiana nata in un periodo così particolare”.