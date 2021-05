Futura Vacanze lancia 'Sfreccia con Futura', pacchetti con viaggio in treno

12:27

Futura Vacanze lancia la formula ‘Sfreccia con Futura’, che per Calabria, Puglia e Campania abbina soggiorno, viaggio a bordo di treni Frecciarossa e Frecciargento e transfer.

Questa nuova proposta a pacchetto è stata pensata soprattutto per offrire al bacino del Centro-Nord Italia un’alternativa ai lunghi viaggi in auto e per servire al meglio anche le aree come quelle vicine alle città di Roma, Firenze e Bologna che non sono interessate dei voli dell’operatore diretti verso le tre regioni dell’iniziativa.



“’Sfreccia con Futura’, che offriamo a condizioni esclusive, va a completare il grande lavoro messo in campo, nonostante l’incertezza del momento, per creare una programmazione ricca, varia, capace di portare traffico alle agenzie, andando incontro alle esigenze dei clienti, tra cui la crescente domanda di un’alternativa all’auto e all’aereo”, commenta Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale trade Futura Vacanze.



Sfreccia con Futura può servire anche ai clienti dello stesso bacino del Sud che, grazie a questa novità, in pochissimo tempo e lasciando a casa l’auto possono raggiungere una selezione di villaggi affacciati sul mare.

Proprio per garantire una copertura diffusa del servizio, tra le stazioni capolinea coinvolte figurano Torino, Milano, Verona, Bologna, Roma e Firenze. Ampia anche le possibilità di scelta per le strutture, con una selezione di villaggi parte della programmazione che include il Futura Club Itaca Nausicaa, il Futura Club Borgo di Fiuzzi, il Futura Club Emmanuele e il Futura Club Cilento Resort. Rossano Calabro e Praia a Mare in Calabria; Manfredonia in Puglia; Acciaroli, Marina di Camerota, Ascea Marina e Palinuro in Campania sono le località interessate.