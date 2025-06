Serra, Trenitalia: “Ecco perché puntiamo su Intercity”

“Abbiamo scelto di puntare su Intercity perché è un brand storico e capillare, con 124 treni al giorno che collegano grandi, medie e piccole città”, spiega Francesca Serra, direttore Intercity di Trenitalia, alla presentazione a Roma Termini del treno dedicato al film Disney e Pixar Elio.

“È un servizio trasversale, pensato per famiglie e giovani”. Protagonista, la carrozza 3, interamente dedicata alle famiglie, con tavolini, area giochi e attività ludiche anche notturne, in collaborazione con Disney.

Focus anche su sostenibilità e mobilità integrata: già oltre 600mila bici trasportate. Per l’estate 2025 si stimano oltre 5 milioni di passeggeri. “Abbiamo già immesso 7 nuovi treni, altri 30 arriveranno entro giugno 2026, per un investimento Pnrr da 900 milioni”. Il nuovo piano marketing punterà su crm, pricing e servizi ancillari per “un'esperienza end-to-end, moderna e accessibile”.