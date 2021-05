Aeroviaggi partner esclusivo di 'Muoviti 2021'

19:30

Aeroviaggi è il partner esclusivo ufficiale della manifestazione legata al fitness 'Muoviti 2021'. L’iniziativa di quest’anno, ideata e organizzata da Palestre Body Studio e Ag Marketing & Events insieme ad Aeroviaggi, presenta un format innovativo di evento continuativo con più tappe nel corso del 2021.

Pubblicità

La manifestazione sancisce il legame fra Aeroviaggi e il mondo dello sport e sarà ospitata quest’anno in esclusiva presso i premium resort del Gruppo in Sicilia: Torre del Barone, Favignana, Pollina e Brucoli Village.



“Siamo orgogliosi di ospitare nei nostri resort la manifestazione che richiama ogni anno appassionati de estimatori dell’iniziativa. La partnership attivata con Muoviti testimonia ancora una volta il saldo legame che ci unisce allo sport e potenzia la nostra expertise di soggiorno rivolta ai più sportivi, ponendosi in linea di continuità con la partnership che abbiamo attivato di recente con la Padel Italia Academy Marcelo Capitani” ha commentato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi.



“La partnership nell’ambito della manifestazione Muoviti rappresenta un’operazione di marketing di primo piano che si sposa perfettamente con i valori del nostro brand. Si tratta di un’iniziativa di posizionamento importante per il Gruppo, che mira ad ampliare il target di clientela a cui si rivolge con un format di soggiorno dedicato ai più sportivi e che va ad ingenerare contenuti social all’insegna dell’engagement attivo sulle iniziative del Gruppo” ha aggiunto Luca Di Persio, global cmo & revenue.



Si comincia il 21, 22 e 23 maggio con la Holiday Spring Edition di Muoviti che si terrà presso il premium resort Torre del Barone di Sciaccamare, con tre giorni full day interamente dedicati al fitness e al divertimento.



La successiva tappa della manifestazione si terrà dal 23 al 26 luglio nella cornice dell’isola di Favignana presso il Favignana premium resort, in procinto di essere inaugurato il prossimo 28 maggio.