di Isabella Cattoni

08:04

L’estate, almeno quella italiana, sembra finalmente essersi avviata. Lo conferma il direttore commerciale e marketing di Th Resorts, Stefano Maria Simei (nella foto), che sottolinea come, pur non avendo “ ancora raggiunto i livelli del 2019, visto anche il ritardo nella partenza della stagione, si nota un deciso incremento a due cifre rispetto al 2020, che ci fa sperare in una stagione migliore della scorsa anche se ancora riscontriamo qualche criticità”.

Situazione in divenire

La situazione è in continuo divenire e, “dalla lettura dei dati il valore medio della pratica cresce del 10% circa, questo grazie alle novità di prodotto apportate nel 2021, mentre i flussi sono maggiormente concentrati su luglio agosto e settembre, con un giugno ancora non pienamente soddisfacente. La tipologia di richiesta prevede una sempre maggiore personalizzazione che venga incontro alle esigenze delle famiglie”.



I più richiesti

Tra i 32 villaggi nel portfolio del Gruppo, i più richiesti sono quelli in Toscana, Puglia e Sardegna. “Continueremo a investire sulle strutture potenziando le infrastrutture digitali e ci concentreremo sul miglioramento della percezione del brand Th, potenziando la comunicazione corporate e di prodotto. La compagine sociale ha elaborato un ambizioso piano strategico di sviluppo per Th Resorts nel mercato turistico italiano e internazionale. Abbiamo grandi potenzialità̀ di crescita e sviluppo, una squadra di manager competenti, un presidente di grande visione e un nuovo amministratore delegato che conosce bene il mercato. Siamo pronti a raccogliere questa sfida e a vincerla, facendo diventare il Gruppo uno dei leader di mercato”.



Il prodotto

Sul fronte del prodotto i fine “Da gennaio abbiamo ampliato il portafoglio con l’entrata del Th Le Castella Baia Degli Dei in Calabria, del Th Cinisi Florio Park Hotel in Sicilia e del Th Lazise Parchi del Garda. In particolare quest’ultimo, grazie alla sua spiccata fisionomia bleisure, con le sue 233 camere aperte 300 giorni all’anno e un congress centre di oltre 2000 metri quadrati, siamo convinti che ci darà grandi soddisfazioni permettendoci di intercettare il turismo mitteleuropeo, quello di intrattenimento e quello business legato a eventi aziendali e conferenze. A queste new entry si aggiungono i nostri ‘evergreen’, solo per citarne alcuni il Th Ostuni in Puglia, il Th Marina di Pisticci in Basilicata, il Th Ortano all’isola d’Elba”.