Sporting Vacanze lancia i 'Moto Tour Adventure' riservati al trade

13:03

Sporting Vacanze lancia una novità per la prossima estate: i Moto Tour Adventure.

“Basta seguire la strada e prima o poi si fa il giro del mondo.... Con questa citazione di Kerouac, presentiamo ufficialmente la novità di Passione Italia by Sporting Vacanze – commenta il general manager Andrea Vannucci - che ci vede protagonisti al fianco di un grande professionista, Luca Olivieri titolare di Adv-Travel di Lugano, nella realizzazione di un progetto speciale dedicato agli appassionati delle due ruote. L’estate sarà il momento di lancio di questa novità ma già a partire dalla prossima stagione autunnale, la programmazione si articolerà in modo ancor più ricco coinvolgendo riviste specializzate di settore legate al Gruppo editoriale al quale appartiene Sporting Vacanze. La prima tappa sarà dall’11 al 16 giugno in Sardegna e farà sosta in una delle strutture che fanno parte della nostra programmazione estiva: il Cala Cuncheddi a Capo Ceraso”.

La seconda tappa invece si snoderà lungo le Dolomiti, e farà sosta presso La Roccia Wellness Hotel a Cavalese, altro resort della programmazione 2021 di Sporting Vacanze.

Moto Tour Adventure non solo è stato disegnato da un ‘moto viaggiatore’ che sarà a disposizione per fornire alle adv tutte le informazioni necessarie, ma soprattutto sarà fruibile esclusivamente dal trade per aiutare le agenzie di viaggi a identificare e raggiungere nuovi target di clientela. Questo sarà solo il primo passo verso un progetto molto strutturato, che si arricchirà in un futuro prossimo di collaborazioni importantissime.