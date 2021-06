Spagna: dai t.o. primi segnali anche per i viaggi culturali

12:56

Non solo mare, non solo villaggi, non solo turismo stanziale: la Spagna sta lentamente recuperando terreno anche sul fronte dei viaggi culturali. A testimoniarlo è Domenico Cocozza, responsabile prodotto di Boscolo Tours, che sottolinea come anche i viaggi guidati abbiano ingranato la marcia. "Fino alla scorsa settimana - precisa - la Spagna era ancora ferma, mentre ora le prime date di viaggio sono vicine alla concretizzazione. Il Paese avrebbe forse potuto lavorare meglio sul fronte della comunicazione, concentrandosi anche sulla promozione dell''urban tourism' e non solo delle isole. Un dato interessante riguarda comunque la tendenza a scegliere viaggi più lunghi e di standard medio più elevato. Ne è un chiaro esempio il successo del Cammino di Santiago, accanto alla consolidata Andalusia".



