Msc Crociere, nuovo terminal a Barcellona

14:19

Un nuovo terminal in Catalogna per Msc. La compagnia di crociere ha ottenuto dal Cda del Porto di Barcellona l’approvazione finale per la costruzione e la gestione in esclusiva per 31 anni di un terminal, che sarà operativo a partire dal 2024.

La concessione prevede la realizzazione di un’infrastruttura innovativa di 11.670 metri quadrati. Il valore dell’investimento finale da parte della compagnia per il progetto è stimato in 33 milioni di euro.



I lavori di costruzione inizieranno a breve. “Siamo soddisfatti di poter contare su questa nuova concessione a Barcellona - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises -. Insieme al famoso architetto catalano Ricardo Bofill costruiremo un nuovo terminal all’avanguardia, destinato a diventare un punto di riferimento per la bellissima città di Barcellona e a generare un impatto economico ancora più rilevante grazie ai nostri ospiti sempre più numerosi che raggiungeranno Barcellona per imbarcarsi su una delle nostre navi, molti dei quali trascorreranno ulteriori giorni in città prima o dopo la loro vacanza a bordo”.



Sostenibilità

La struttura sarà dotata di impianti di alimentazione a terra e potrà effettuare operazioni di bunkeraggio di Gas Naturale Liquefatto.



Nel terminal di Barcellona la compagnia di crociere potrà basare un maggior numero di navi di nuova generazione a basso impatto ambientale, compresa Msc World Europa, prima nave Msc alimentata a Gnl, che entrerà in servizio alla fine del 2022.