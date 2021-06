Easyweeks lancia ‘Hidden Molise’, 13 proposte di scoperta

15:57

Si chiama ‘Hidden Molise’ il nuovo prodotto domestico lanciato da Easyweeks, tour operator specializzato nel Nord Europa, che ha deciso di dedicare alla piccola regione italiana una serie di proposte di scoperta.

“Il Molise è una regione verde, ricca di boschi e di biodiversità. Borghi abbarbicati sulle rocce, vetusti castelli testimonianza di un passato lontano e la più antica fonderia di campane al mondo - racconta per sommi capi Gianna Forlastro, managing director di Easyweeks -. Si tratta di un territorio sconosciuto alle masse, ma che detiene un numero sempre crescente di Borghi Bandiere Arancioni”.



L’operatore ha dato vita a 13 proposte che vanno dal trekking al fuoristrada, dividendo il Molise in Alto e Basso fino ad arrivare alla costa. “Ci sono i weekend esperienziali dal tartufo, ai vini, dalla storia alle tradizioni rurali e poi i pacchetti in lingua italiana e inglese” conclude Manila Salvatelli, amministratore delegato del t.o.