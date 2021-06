12:17

Parte in Sicilia, al fianco di Aeroviaggi, la stagione 2021 di Valtur. L’operatore ha inaugurato l’estate con una tre giorni dedicata alla agenzie al Valtur Sicilia Brucoli Village, struttura di punta della nuova programmazione.

L’evento, che ha visto la parteciapazione di 100 agenti di viaggi, ha sancito il ritorno del brand Valtur al Brucoli, nonché l’inizio ufficiale dell’avventura siciliana con il Gruppo Aeroviaggi. A tagliare il nastro della new entry dell’operatore del Gruppo Nicolaus, il presidente di Valtur, Roberto Pagliara, il sindaco della città di Augusta, Giuseppe di Mare, e Marcello, Marco e Tiziana Mangia, rispettivamente presidente, direttore divisione turismo e direttore cro di Aeroviaggi.



“L’ingresso nella programmazione di una struttura magnifica come il Valtur Sicilia Brucoli Village è stata motivo di grande soddisfazione per tutta l’azienda, e anche per questo abbiamo voluto dare il via alla stagione proprio in questo villaggio, con un evento dalla progettualità articolata e pensato come la rievocazione di un sogno che finalmente può ricominciare – commenta Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo -. L’apprezzamento espresso in tempo reale da tutti gli invitati e il traffico registrato sui nostri canali sono di ottimo auspicio per una stagione che dopo mille incertezze prende il via. Per noi e per tutto il comparto turistico nazionale. La sinergia che abbiamo sviluppato insieme al gruppo Aeroviaggi – continua -, è davvero forte per la condivisione della stessa cultura aziendale votata alla qualità dell’esperienza dei clienti, vocazione che ci ha permesso di vincere una scommessa importante, seppure molto onerosa: trasformare in agio per i clienti ed esclusività la nuova modalità di fruizione dell’hôtellerie imposta dalla pandemia”.