Alpitour e Radio Italia rinnovamo la partnership al Voi Tanka Village

19:36

Il gruppo Alpitour e Radio Italia riconfermano la partnership per l’estate. Dal 26 luglio al 15 agosto, l’emittente si trasferirà con i suoi speaker al Voi Tanka Village in Sardegna per tre settimane che vedranno anche la presenza di alcuni grandi artisti italiani. Dal 18 settembre, in programma una settimana al Bravo Baia di Tindari in Sicilia.

Ospiti di Radio Italia al Voi Tanka Village saranno Umberto Tozzi, Noemi, Sangiovanni. Gli artisti saranno protagonisti di un’intervista in diretta su Radio Italia e in streaming e di un live che sarà trasmesso radio e streaming su radioitalia.it.

Ospite di Radio Italia al Bravo Baia di Tindari in Sicilia ci sarà Diodato.



Partner di Radio Italia al Voi Tanka Village è Tescoma, che ci coinvolgerà gli ospiti con attività e giochi e mostrerà alcune ricette durante i tre showcooking dello chef e conduttore televisivo Simone Rugiati.

Per il secondo anno, la destinazione più gettonata degli italiani sarà l’Italia e il Gruppo Alpitour ha scelto partner Radio Italia con cui condivide una consolidata collaborazione pluriennale che coinvolge i brand di Voihotels, Bravo Club e Neos.