Tanka Village: al via i lavori di restyling grazie all'accordo Alpitour-Antirion

12:25

Nuova fase nella gestione del Tanka Village, un nome storico fra le strutture in Sardegna. Il Gruppo Alpitour e Antirion hanno infatti firmato un accordo per la gestione del complesso che avrà una durata superiore ai venti anni e prevede investimenti complessivi per oltre 75 milioni di euro.

In particolare, saranno oggetto di intervento gli spazi comuni, le camere degli ospiti e del personale e la zona sportiva. Sarà inoltre realizzato un centro congressi di ultima generazione, in grado di ospitare oltre mille ospiti, che permetterà di estendere la stagione turistica.

La struttura si trova a pochi chilometri da Villasimius e conta su quasi mille camere.

Il Tanka è proprietà del fondo Antirion Global, comparto Hotel, che oltre al Tanka Village conta altre sette strutture alberghiere in Italia.



Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World, commenta: “Siamo soddisfatti di questo accordo con Antirion Sgr che avvia una nuova stagione per il Tanka Village e la Sardegna. Una visione comune che riposizionerà l’hotel più noto dell’isola, ampliando il suo bacino di utenza e il suo potenziale attrattivo. Da tempo il nostro Gruppo sta investendo sull’Italia per promuovere il nostro Paese sia sul territorio nazionale, sia all’estero. Siamo felici che Antirion abbia voluto proseguire e consolidare il percorso avviato insieme tre anni fa. Siamo certi che produrrà vantaggi per l’isola, le istituzioni locali e i lavoratori”.



Ofer Arbib, amministratore delegato di Antirion Sgr, aggiunge: “Abbiamo sviluppato un nuovo e virtuoso modello di relazione con i gestori, condividendo strategie, obiettivi e investimenti. Con l’attiva collaborazione dell’amministrazione locale, abbiamo creato un rapporto fiduciario con il territorio, anche con l’obbiettivo di creare lavoro e opportunità. Sarà necessario innovare e fare crescere le strutture alberghiere, adeguandole ai migliori standard internazionali, ma siamo certi che l’industria turistica italiana sia pronta a queste sfide e noi con lei, come dimostra questa partnership”.