15:32

Si chiama ‘Strike!’ la nuova campagna commerciale della divisione tour operating del Gruppo Alpitour. L’azienda apre la stagione con un panel di 6 iniziative che si pongono l’obiettivo di incentivare e rassicurare clienti e agenzie di viaggi nel corso del mese di maggio. Mese durante il quale si terrà anche il roadshow virtuale in 10 tappe ‘Sprint’ per presentare alle agenzie tutte le novità e le iniziative per la stagione estiva.



Gli obiettivi

‘Strike’ punta a toccare leve quanto mai importante come oggi per il mercato come la sicurezza, la flessibilità oltre la casa e la marginalità delle agenzie di viaggi. Si parte con la proroga di ‘Ripartiamo’ e ‘Alpitour è con te’: “Per tutti gli ordini confermati entro il 31 maggio e con partenze fino al 31 ottobre – si legge in una nota de grupo -, non sarà quindi applicata penale fino a 8 giorni ante partenza per prenotazioni di solo soggiorno in Italia, fino a 14 giorni per viaggi con voli charter e fino a 30 giorni ante partenza con voli di linea”.



Le proroghe

Prevista anche la proroga della sospensione dell’acconto per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 maggio e e la flessibilità di conversione dei voucher Covid su tutte le società del Gruppo. In aggiunta viene estesa la scadenza della promozione ‘Bimbo free’ fino a fine maggio.



Le new entry

Tra le novità messe in campo da questo mese l’equiparazione della commissione per le vendite sottodata a quella dell’advance booking. Inoltre per i pacchetti charter su Grecia e Spagna “sono previste misure di sicurezza e tutela ulteriori, omaggiando l’assicurazione Top Booking Covid e inserendo in estratto conto un contributo economico, per ogni passeggero, per contenere il costo del tampone richiesto per andare all’estero e rientrare in Italia”, conclude la nota.