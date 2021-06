WWF Travel sceglie Baia Holiday per i camp estivi a tema biologia marina

08:00

Prende il via l’accordo tra WWF Travel e Baia Holiday, con quest’ultima che è stata scelta per l’organizzazione dei camp estivi a tema biologia marina; camp esperienziali a stretto contatto con la natura.

Al centro del progetto ci saranno i camping village in Sardegna Laguna Blu, Isuledda e Capo d’Orso e verrà coinvolto anche l’Istituto per gli Studi del Mare. “La finalizzazione di questa iniziativa è importante anche perché rientra in un piano di ampio respiro che vede Baia Holiday dialogare con differenti realtà, quali WWF Travel, per lo sviluppo di progetti speciali che possano essere interessanti anche per la distribuzione e il tour operating – commenta il responsabile mercato trade Michele Rongoni (nella foto) -. Stiamo lavorando su più fronti per valorizzare l’eccellenza della vacanza open air presso i viaggiatori italiani e un’operazione come questa è molto importante per veicolarne le caratteristiche e la qualità”.