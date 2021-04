Baia Holiday rilancia con ‘Tutte le vacanze in una’

15:29

Baia Holiday ha lanciato una nuova campagna di comunicazione che fa perno su ‘Tutte le vacanze in una’, claim che riassume la varietà di esperienze vivibili nei camping village e nelle strutture del Gruppo, fra Sardegna, Veneto, entroterra romano e isole della Croazia.

Pubblicità

Canali privilegiati per la diffusione del messaggio saranno le reti Mediaset e alcune radio a diffusione nazionale quali R 101.

“Lanciamo questa campagna con l’orgoglio di poter offrire ai nostri ospiti nuove esperienze, frutto di ingenti investimenti, anche in questo periodo che ha colpito duramente tutto il turismo. Attraverso la comunicazione, lo scorso anno, molte persone in Italia hanno scoperto tutta la bellezza che una vacanza all’aria aperta permette di godere, adottando un inedito punto di vista”, commenta Luca Neboli (nella foto), direttore commerciale e marketing Baia Holiday.



Cuore degli spot saranno le opportunità di divertimento e relax, prerogative di una vacanza all’aria aperta firmata Baia Holiday, che racchiude al suo interno numerosi stili di vacanza, da quella in camper, ai cottage di legno, dalle mobile home, ai lodge tent glamping, con la possibilità in alcune mete di soggiornare anche in hotel 4 stelle e residence di recentissima costruzione.



“Vogliamo proseguire nel nostro racconto perché un’esperienza open air va esattamente incontro ai nuovi valori e alle nuove esigenze del post pandemia: una maggiore attenzione per la natura, da difendere e da vivere, e il bisogno di spazi aperti in cui sentirsi al sicuro, con la possibilità, al tempo stesso, di regalarsi il piacere di alcuni momenti di benessere, cibo di qualità, sport in contesti ben organizzati e divertimento in totale sicurezza. Per questo, il mood di ogni declinazione della campagna ruota attorno al concetto di ‘Tutte le vacanze in una’: la nostra progettualità all’aria aperta è, infatti, da sempre incentrata sulla creazione di vere e proprie oasi naturalistiche con servizi, dotazioni e attività all’insegna dell’eccellenza”.