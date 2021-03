Baia Holiday fa rotta sulle agenzie

12:41

Un programma di formazione per vendere il prodotto open air ai clienti della distribuzione

Baia Holiday crede nel trade, motivo per cui uno degli investimenti cardine degli scorsi mesi ha riguardato la formazione rivolta alle adv partner selezionate per la vendita del prodotto online. “Il prodotto open air è certamente nuovo per la rete agenziale - dice Michele Rongoni (nella foto), responsabile commerciale trade per Baia Holiday -. Ma sta riscuotendo un grande interesse proprio perché, per come lo proponiamo noi, si dimostra fresco e innovativo, capace di colmare un gap d’offerta”.

Costantemente attenta alle esigenze dei clienti, anche per la stagione 2021 Baia Holiday ha previsto importanti novità. “Vogliamo rendere l’esperienza di soggiorno dei nostri ospiti sempre più contemporanea, innalzando ulteriormente il livello qualitativo della nostra offerta” spiega Rongoni.



In questo senso è stato di recente completato un centro Wellness & Spa Panta Rei di oltre 1.850 metri quadri all’interno del Camping Village Cavallino, un servizio molto apprezzato che potrebbe presto essere aggiunto ad altre strutture del gruppo. “Sempre qui - aggiunge - abbiamo aperto una sala conferenze da 120 posti con impianti e panel services di ultima generazione, affacciandoci così anche al settore Mice che nel turismo all’aria aperta di alto profilo, potrà trovare una valida alternativa”. Altra news riguarda il Roma Capitol, dove gli ospiti avranno a disposizione un nuovo parco acquatico.