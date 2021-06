Nicolaus sponsor della digital edition di TTG Italia

15:55

Nicolaus affronta l’estate rilanciando sul turismo a 5 stelle.

Il tour operator, sponsor della digital edition di TTG Magazine online da luneì prossimo, 28 giugno, ha recentemente annunciato la new entry calabrese dell’Aldiana Club, struttura 5 stelle che si affaccia sul tratto di costa dell’area di Sibari.





“Siamo molto soddisfatti per questo importante traguardo di business - commenta il direttore prodotto del Gruppo Nicolaus Gaetano Stea -, poiché la qualità del prodotto è eccellente e ci permette di offrire una novità perfettamente in linea con le aspettative della clientela più esigente”.