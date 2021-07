Cultural Heritage Economic Alliance, il t.o. che sogna l'Italia

10:18

Si chiama Cultural Heritage Economic Alliance il t.o. statunitense che punta sul turismo inclusivo e multiculturale. Un duplice obiettivo, da una parte quello di creare opportunità per i business locali e dall'altra la volontà di proporre un'offerta-viaggio che racconti l'essenza dei popoli.

Pubblicità

"Stiamo puntando sull'anima 'black' del popolo americano" - spiega Stephanie Jones, fondatrice e ceo -. Abbiamo creato degli itinerari che portano i viaggiatori dentro la cultura afroamericana, dal settore ricettivo passando per i ristoranti con cibo tipico, alla musica e al ballo". Una tematica quanto mai attuale anche a fronte dei movimenti del Black Lives Matter, un modo per creare consapevolezza intorno alla storia, ai diritti e alle tradizioni di queste persone.



"Abbiamo una collaborazione con Brand Usa per raggiungere agevolmente i media europei e l'Italia è tra i nostri interessi". Per il futuro la prospettiva è quella di avere una presenza nel Belpaese, magari stringendo una partnership con qualche operatore nazionale. "Stiamo aumentando il numero dei tour disponibili. Speriamo di poter organizzare presto un fam trip così da coinvolgere gli italiani e fargli vivere in prima persona le emozioni del nostro prodotto".

Gaia Guarino