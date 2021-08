Varata Norwegian Prima a Marghera, il debutto nell'estate 2022

08:00

Prima uscita pubblica per Norwegian Prima, varata presso il cantiere navale Fincantieri di Marghera. Si tratta della prima di sei navi della Prima Class di Ncl, la nuova classe di navi del brand dopo quasi 10 anni. Con una lunghezza di 295 metri, 142.500 tonnellate di stazza lorda e con una capacità di 3.215 ospiti in doppia occupazione.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner di Fincantieri per realizzare una nave davvero straordinaria - ha affermato Harry Sommer, President e Chief Executive Officer di Ncl -. La loro passione, abilità e maestria ha dato vita a una delle navi più eleganti e innovative mai create. Sono entusiasta che ora siamo un passo più vicini alla possibilità di accogliere i nostri ospiti a bordo tra soli 12 mesi".



Il lavoro ora continua sugli allestimenti interni e sugli alloggi per gli ospiti della Norwegian Prima, in attesa che venga ufficialmente consegnata a Ncl e inizi a navigare nell'estate del 2022.