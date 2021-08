Regent Seven Seas: crociera mondiale e 4 Grand Voyages per il 2023/2024

14:32

Le compagnie di crociere che guardano al segmento up up level continuano a sfidarsi a colpi di itinerari da sogno e di lunga durata, con il lancio della programmazione con larghissimo anticipo. E dopo gli itinerari di Silversea è ora a volta di Regent Seven Seas con i piani per il 2023/2024.

Si aprono oggi le vendite per i 139 nuovi viaggi che prevedono itinerari in Africa, Asia Pacifico, Americhe, Caraibi ed Europa, oltre a traversate transoceaniche. Ma nell’offerta trovano posto anche quattro Grand Voyages e la Crociera Mondiale 2024 di 132 notti recentemente annunciata.



I Grand Voyages, si legge su Travelmole, includono una Grand Arctic Adventure, una navigazione di 78 notti da New York a Barcellona e un Grand European Sojourn, una navigazione di 62 notti da Stoccolma, in Svezia, ad Atene, in Grecia.



"Di recente abbiamo lanciato la nostra crociera mondiale 2024, che ha battuto il record del giorno di apertura per il terzo anno consecutivo, registrando il tutto esaurito entro tre ore dal lancio – ha commentato Jason Montague, presidente e amministratore delegato -. Questo risultato fenomenale rafforza quanto sia forte la domanda repressa di viaggi di lusso tra i nostri ospiti”.