08:04

Una primavera di sofferenza per le agenzie di viaggi.

Stefano Pompili, d.g. di Veratour da sempre vicino alle adv, analizza per TTG Italia il momento di crisi affrontato dai dettaglianti.



Lo fa senza timore “perché sono da sempre il nostro partner primario e lo saranno sempre. Però nei mesi scorsi ho visto soffrire alcuni punti vendita di rilievo nazionale. Credo sia dovuto alle chiacchere di mercato e al caos normativo in generale. Poi a inizio estate qualcuno si è ripreso bene. Ma è indiscutibile che la situazione abbia pesato su tutto il mondo delle adv, come d’altronde anche sui tour operator”.



In alcuni casi, come per tutti i settori, qualcuno ha deciso di non riaprire. Troppe sofferenze e poche certezze. Sono ormai 18 mesi che il turismo vive a strappi, con pochi slanci di fiducia e tanta nebbia.



“Anche noi conosciamo punti vendita che hanno deciso di chiudere l’attività – aggiunge Pompili –. Ma la maggior parte dei dettaglianti ha lottato perché non è stato facile. Anzi, non è facile neppure oggi. Però ci provano tutti con grande coraggio”. (r.v.)