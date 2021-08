di Isabella Cattoni

08:04

Una mossa “più audace”. Questa era la speranza di Corinne Clementi (nella foto), amministratore delegato de I Grandi Viaggi, che dopo tanta attesa si aspettava dal Governo una presa di posizione più netta in direzione di una riapertura almeno graduale dei confini verso alcuni Paesi extraeuropei.

La scadenza del 28 ottobre

“Di fatto, l’ordinanza scaduta ieri non ha aperto la strada ad alcun provvedimento di apertura verso qualche destinazione significativa, come Egitto o Maldive, in grado di ridare fiato alle casse dei tour operator. A questo punto, se a livello di categoria non veniamo posti nella condizione di poter lavorare, è necessario e urgente che il Governo proroghi almeno gli ammortizzatori sociali – in scadenza il 28 ottobre - fino a fine anno, sulla scorta di quanto già garantito alle compagnie aeree. Solo così tour operator e agenzie di viaggi potranno garantire la continuità operativa alle proprie aziende, tutelando in primis il lavoro dei dipendenti e consentendo quel minimo di programmazione sul futuro altrimenti impensabile”.



L'incertrezza sui tempi

Quello che più preoccupa la manager è la perdurante situazione di incertezza che disorienta non solo il mercato ma anche il cliente finale: “Continuiamo a galleggiare in un limbo dove ogni certezza è svanita. E mentre i turisti da altri mercati affollano le spiagge dell’oceano Indiano, l’Italia resta al palo. Serve coraggio, occorre adottare misure drastiche, stabilire regole certe e durature in modo tale da consentire alla macchina del turismo organizzato di tornare a programmare con ragionevole certezza le prossime mosse”.



I voucher da riscattare

Il settore attende risposte che non arrivano: “Molti dei nostri clienti hanno utilizzato i voucher per riprenotare il viaggio di nozze sulle rive dell’oceano Indiano. Altri hanno optato per gli Emirati Arabi, magari in concomitanza di Expo Dubai, manifestazione della quale siamo rivenditori ufficiali dei biglietti. Le richieste quindi non mancano, ma è necessario fare presto. A settembre si concluderà la stagione del mare Italia. Ma il comparto dei tour operator non può vivere di sola Italia; i numeri prodotti non bastano a sostenerne l’attività. Occorre quindi un immediato riscontro sul prolungamento degli ammortizzatori sociali almeno fino a fine 2021”.



La luce in fondo al tunnel

Clementi non perde comunque la fiducia, perché se quello attuale è “Il momento forse più duro dall’inizio della crisi, è altrettanto vero che se il Governo ci darà qualche nuova garanzia, possiamo sperare di vedere la luce in fondo al tunnel”.