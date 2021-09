DiVita Tours progetta l’autunno

14:49

Due linee di azione per affrontare un anno complicato. Così DiVita Tours ha lavorato sul 2021, promuovendo un nuovo prodotto realizzato ad hoc per il mercato italiano che ha dato e si spera darà soddisfazione.

“Abbiamo creato un prodotto specifico per i turisti italiani alla scoperta dell’Italia – spiega il ceo Niccolò Mazzi – con esperienze più sobrie rispetto a quelle che proponiamo ai mercati internazionali. Il cliente italiano, infatti, è molto esigente ma ha caratteristiche differenti rispetto agli stranieri, e per questo abbiamo realizzato una linea dedicata”.



L’altro caposaldo con il quale il t.o. affronta l’autunno è l’attenzione all’ecosostenibilità. “Avremo presto grandi news su questo tema – dice ancora Mazzi – sul quale c’è grandissima attenzione da parte dei mercati internazionali. È un argomento forte portato alla ribalta proprio dalla pandemia, e noi ci impegneremo per sostenere uno sviluppo turistico ecosostenibile”.