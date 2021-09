Peci, Quality Group: “È un tema urgente”

08:47

“È un tema che andrà riaffrontato a breve – commenta il direttore commerciale di Quality Group, Marco Peci -. Il mercato ha ancora in pancia più voucher di quanti possa assorbirne soprattutto se non ci sarà lasciata libertà di viaggiare. Senza troppi giri di parole dico che esiste un fondo statale che interverrà a favore dei consumatori in caso di insolvenza di qualche adv o t.o.; per i consumatori quindi il problema sarà positivamente risolto anche nel peggiore dei casi”.

Articoli di approfondimento Attualità 08:35 L’incognita voucher:

operatori alla prova di Isabella Cattoni Pubblicità

Il problema resta in casa degli operatori, e Marco Peci sollecita una soluzione. Con tre possibili scenari.



“Esistono tre scenari possibili in aiuto di chi non potrà restituire parte o tutti i voucher che detiene – spiega -: allungamento dei tempi di restituzione; concessione di prestiti straordinari per sostenere chi dovesse essere in difficoltà al momento della scadenza e restituzione dei voucher; apertura immediata delle frontiere possibili, permettendo a to e adv di lavorare. La chiusura senza se e senza ma delle frontiere sta comportando un sacrificio e una sofferenza al nostro comparto del tutto iniqui e immeritati. Siamo trattati diversamente dal resto degli europei e, durante questo 2021, le nostre aziende sono state sostanzialmente dimenticate. Tutto questo ha un costo che qualcuno dovrà saldare perché non possiamo lavorare per editto da quasi due anni. Spero che Governo e ministri competenti se ne rendano conto. Noi in Astoi stiamo lavorando strenuamente perché ciò avvenga”.