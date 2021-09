14:10

Futura Vacanze sta lavorando su neve e benessere, in attesa di buone notizie anche sul fronte della riapertura delle destinazioni extra Ue. Intanto, sta lavorando alla programmazione, sicura che l’incontro con il trade durante la prossima edizione di TTG Travel Experience sarà proficuo, come sottolineato dal direttore commerciale trade Belinda Coccia (nella foto).

“Questa fiera è un’occasione per tornare ad incontrarci. Inoltre, coincide con la fine di un anno commerciale ancora fuori dall’ordinario e, nella speranza che arrivino presto buone notizie sul fronte outgoing, rappresenta anche un po’ l’inizio di una fase di ripartenza”.



Storicamente , per il t.o. “la fiera rappresenta la vetrina per lanciare il prodotto invernale che per noi si concentra sulla programmazioni Neve, Benessere e dal 2019 soprattutto su quella Egitto e Porto Santo. Sarà fondamentale capire l’evoluzione dei corridoi turistici per riprendere le normali attività rispetto a queste destinazioni importantissime per il periodo che va dall’autunno alla primavera. Ma la fiera resta anche un’importante occasione per parlare di estate e di anticipare al mercato il prodotto villaggi mare Italia”.



“In questo momento – chiude Coccia - è importante dare un segnale di presenza al mercato tornando a incontrarci tutti insieme per lavorare a una ripresa e ripartenza che questo martoriato settore merita quanto prima”. I.C.