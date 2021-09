di Isabella Cattoni

08:04

Le previsioni per i prossimi mesi sono positive ed Enrico Bernasconi (nella foto), rappresentante per l’Italia di Ferrovia Retica, non nasconde una moderata soddisfazione. “Dalla ripartenza di fine giugno, stiamo riscontrando numeri molto elevati, cosa che ci induce ad un seppur cauto ottimismo per la parte finale di questo 2021. Il nostro prodotto piace e questa è una base importantissima”.

La presenza a TTG Travel Experience

Per sostenere la ripresa e incontrare finalmente il mercato in presenza, Ferrovia Retica sarà presente alla prossima edizione di TTG Travel Experience. “Innanzitutto per il grande piacere di poterci ritrovare in presenza – commenta il manager -, cosa che ritengo fondamentale e insostituibile per tutto il nostro settore. Ci aspettiamo un rinnovato entusiasmo, una forte affluenza e ci auguriamo che questo possa essere davvero il punto di partenza per il ritorno alla normalità”.



Le proposte

In fiera a Rimini, Ferrovia Retica proporrà “le proposte speciali per autunno-inverno 2021-2022, i pacchetti di viaggio 2022 dei nostri tour operator ufficiali e le novità inerenti la disponibilità aumentata di posti per il settore dei gruppi”.



Pronti all'inverno

Bernasconi sottolinea l’importanza di essere presenti all’evento perché “ora più che mai, dobbiamo essere uniti e presenti in ogni possibile manifestazione del settore. Anche un semplice saluto, o il poter rivedere le persone con le quali si collabora, sono fondamentali per la nostra attività. Si ha inoltre la possibilità di instaurare nuovi rapporti professionali”. Intanto, Bernasconi si prepara all’inverno “Con la passione e l’entusiasmo di sempre. Anzi, ancor di più”.