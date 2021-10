Blue Origin: il capitano Kirk di Star Trek sale a bordo dello shuttle di Bezos

17:29

Là dove nessun uomo è mai stato prima. Non sarà proprio così, ma sicuramente il capitano Kirk arriverà dove pochissimi finora sono stati. William Shatner, l’attore che interpretava il celebre personaggio nella serie televisiva Star Trek, salirà a bordo di Blue Origin, gli shuttle di Jeff Bezos, tra i pionieri del turismo spaziale.

Come riporta ansa.it, Shatner si imbarcherà sulla spedizione in partenza da New Shepard il 12 ottobre.



Sullo stesso volo saranno presenti anche il co-fondatore di Planet Labs, Chris Boshuizen e il co-fondatore di Meditata Glen de Vries.