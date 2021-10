La Basilicata di Imma Travel a TTG Travel Experience

21:00

Promuovere la Basilicata con spirito originale, autentico, armonizzando luoghi anche meno noti. Questa la mission che porterà per la prima volta Imma Travel a TTG Travel Experience.

Il tour operator fondato da due esperte del settore dei viaggi - Anna Maria Malaspina (consulente di viaggio) e Anna Bruno (giornalista di viaggio) -, farà tappa a Rimini per presentare le sue proposte pensate per i viaggiatori curiosi e desiderosi di scoprire itinerari insoliti.



Punte di diamante della programmazione, il ‘Gran tour della Basilicata’, soluzione in self drive o per piccoli gruppi con guida specializzata; e ‘Basilicata coast to coast’, tour a piedi sulle tracce del famoso film di Rocco Papaleo.



“Da anni coltivavo il sogno di far conoscere la mia terra in modo diverso da come viene percepita e promossa unitamente ad Anna Maria Malaspina, attiva da anni nel settore del turismo, abbiamo abbracciato la sfida - spiega in una nota Anna Bruno, giornalista professionista esperta in digitale, responsabile della comunicazione e del marketing del t.o. -. ImmaTravel nasce così da una profonda passione e conoscenza, tante idee, alcune delle quali presentate in occasione del TTG Travel Experience a Rimini. Crediamo nel ‘Think local, act global’ e a tal proposito abbiamo già confezionato alcune nostre esperienze di viaggio per operatori internazionali.”



“Abbiamo molteplici richieste da tutta Italia – aggiunge Anna Maria Malaspina, cofondatrice e responsabile commerciale di ImmaTravel - e ci ha sorpreso l’importante numero proveniente dal centro nord Italia, scaturito da agenzie di viaggio alla ricerca di una Basilicata meno commerciale e proposta da reali esperti della regione. In generale, ad esclusione di Matera, le richieste per la Basilicata sono generate da zone in prossimità. Siamo, pertanto, ulteriormente stimolate a proporre viaggi esclusivi e sartoriali ai colleghi agenti di viaggio di tutta Italia e fuori dai confini nazionali”.