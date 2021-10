Promotur scommette su Torino e sul territorio piemontese

21:00

Promotur punta su Torino e sul territorio piemontese. Durante la pandemia, l'incoming si è trasformato in iniziative volte a far scoprire il capoluogo ai torinesi. "Partendo dai personaggi storici che hanno vissuto qui, abbiamo creato dei percorsi tematici a piedi per piccoli gruppi come quello dedicato alla musica", racconta Eugenio Buffa di Perrero, responsabile gruppi.

Altro obiettivo di Promotur è quello di spingere i vini e i vitigni meno conosciuti della regione attraverso il progetto Grapes in Town, introducendo il Piemonte come trait d'union tra la cultura mediterranea e nordeuropea.



"Stiamo lavorando anche sull'outgoing - conclude Buffa di Perrero -. I turisti individuali ci chiedono informazioni sul Mar Rosso, la mia percezione a fronte delle riaperture è che i gruppi resteranno ancora piccoli e che ci sarà una spacchettizzazione a vantaggio del tailormade".



Gaia Guarino