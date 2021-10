Royal Caribbean e la crociera dei record: un world tour da 274 giorni

11:21

Si chiama Ultimate World Cruise e porterà Royal Caribbean in una dimensione estrema della crociera intorno al mondo. Nel mese di dicembre del 2023 partirà infatti un itinerario della durata di 274 notti alla scoperta di 159 destinazioni in 65 Paesi, toccando anche ben 11 delle meraviglie del mondo.

“Questa è la crociera mondiale delle crociere mondiali - ha affermato Michael Bayley, presidente e ceo -. Ora più che mai, le persone hanno deciso di viaggiare per il mondo e recuperare il tempo perduto. Royal Caribbean lo sta trasformando in realtà con la vacanza definitiva che accoglie coloro che cercano avventura ed esplorazione per assaporare, ballare e sognare con noi in tutto il mondo”.



Il lungo itinerario sarà suddiviso in 4 sezioni e i clienti potranno prenotare anche solo una parte della crociera: Americhe e Antartide; Meraviglie dell’Asia e del Pacifico; Tesori del Medioriente e del Mediterraneo; Capitali della cultura. Anche l’Italia sarà inclusa nella terza parte del tour. La nave prescelta per la Ultimate World Cruise è la Serenade of the Seas.