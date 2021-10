12:28

Rendere l’acquisto in agenzia di viaggi più conveniente. È questo l’obiettivo di Special All-Inclusive, la nuova iniziativa commerciale di Costa Crociere.

La formula precede una serie di vantaggi inclusi nella prezzo: tutte le prenotazioni effettuate entro il 4 dicembre comprenderanno il pacchetto Brindiamo, le quote di servizio, le tasse aeroportuali e il servizio in camera 24 ore su 24, oltre al miglior prezzo garantito.



La flessibilità

Costa Crociere inoltre, seguendo le richieste della clientela, sempre più attenta alla questione flessibilità, sempre fino al 4 dicembre includerà la possibilità di cancellare la prenotazione fino a 15 giorni dalla partenza senza penali. In caso di cancellazione i clienti potranno scegliere di cambiare data di partenza, farsi rimborsare direttamente o ricevere un buono per prenotare una nuova crociera.



Inoltre nel prezzo è compresa anche l’assicurazione Costa Relax, per le crociere fino al 30 maggio 2022. E per prenotare Special All-Inclusive si potrà versare solo un acconto leggero.



“Special All-Inclusive - spiega il direttore vendite Italia di Costa Crociere, Riccardo Fantoni - permette ai nostri Ospiti di acquistare la crociera in anticipo, con la massima serenità e a un prezzo vantaggioso e garantito. Allo stesso tempo, in questo importante momento di ripartenza, la piena soddisfazione dei Clienti diventa ancor di più uno strumento fondamentale di fidelizzazione per le agenzie di viaggio, partner per noi da sempre strategici e oggi più che mai fondamentali per comunicare il nuovo modo di vivere una crociera Costa”.