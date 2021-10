Lo sfogo di Alessandro Simonetti

08:15

“Frustrante”. Così Alessandro Simonetti (nella foto), general manager di World Explorer e nome storico legato al lungo raggio, definisce l’ultimo provvedimento del ministro Speranza, che di fatto blocca almeno fino a metà dicembre i viaggi verso i Paesi extra Ue. “La situazione è difficilissima, i clienti si rivolgono a noi per prenotare senza sapere che tante mete sono di fatto interdette per via della quarantena al rientro. E sulle destinazioni aperte dai corridoi è già tutto esaurito”.

Se non arrivano altri aiuti e se non si riaprono le frontiere “Ci avviamo verso una serie di fallimenti annunciati. Il nostro Ministero della Salute sta prendendo posizione ovunque e questo spiega come le liste inserite nell’ordinanza seguano strade diverse rispetto ai corridoi”. Occorre fare presto, perché “senza aiuti e senza aperture molti operatori hanno i giorni contati”. I.C.