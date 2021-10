Cunard rivede tutti gli itinerari di Queen Elizabeth da febbraio a maggio 2022

11:29

Cunard ha annunciato una serie di nuovi itinerari a bordo di Queen Elizabeth tra febbraio e maggio 2022, che saranno in vendita da novembre.



Tutte le partenze avverranno da Southampton e comprenderanno un viaggio per vedere l’aurora boreale, oppure le isole Canarie, il Mediterraneo occidentale o un viaggio attraverso l'Oceano Atlantico, attraversando il canale di Panama fino a Vancouver in Canada. I nuovi itinerari andranno a sostituire quando precedentemente pubblicato.

Cunard continua a lavorare a stretto contatto con le autorità in tutte le destinazioni per garantire il rispetto dei requisiti sanitari e di ingresso locali. Sulla base delle indicazioni più recenti e della complessità di procedura di ingresso in molte delle destinazioni internazionali coinvolte, l'orario attualmente in vigore e tutte le partenze dal 20 febbraio al 17 maggio 2022 inclusi della Queen Elizabeth sono stati cancellati.

Come riportato da Travelmole, il presidente di Cunard Simon Palethorpe ha spiegato "Speriamo che i nostri ospiti gradiscano questi nuovi itinerari. Ci scusiamo con tutti gli ospiti interessati dai viaggi annullati e speriamo di dare il bentornato a bordo quando torneremo in Giappone nel 2023".



Agli ospiti che hanno prenotato i viaggi annullati verrà offerto un rimborso completo o un credito per la crociera futura pari al 125% dei termini di deposito standard e al 100% sugli eventuali importi aggiuntivi pagati.