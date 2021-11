08:03

Riparte dalla Via Lattea l’inverno targato Club Med in Italia. Il prossimo dicembre riaprirà Club Med Pragelato Sestriere, in una veste completamente rinnovata.

Dall’aprile 2021, infatti, il resort è stato sottoposto a un importante intervento di restyling, che in otto mesi ha portato all’ampliamento e al rinnovamento di diverse aree, in particolare della reception, del bar-lounge, della boutique, della sala fitness, nonché dei ristoranti La Trattoria e La Tana.



Dalla primavera 2022 sarà ampliata anche la piscina all’aperto.



Le camere

Le camere, posizionate in chalet su due piani, presentano uno stile contemporaneo. La suite famigliare è grande 74 mq e comprende due stanze, zona soggiorno separata e balcone arredato.



Per le famiglie più numerose, fino a 6 persone, è disponibile un alloggio di 82 mq distribuito su due livelli, composto da una Superior Family Room e Superior Room.



I servizi

Ricca l’offerta per gli amanti dello sci. La struttura è infatti un resort ski-in ski-out: gli impianti di risalita si trovano proprio al centro, a 100 metri dalla ski room.



Sono 8 le stazioni sciistiche tra le quali scegliere: Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Cesana, Sansicario, Claviere, Pragelato e la stazione francese di Monginevro.



È possibile richiedere lezioni di sci di gruppo con istruttori certificati della Scuola italiana di sci, per tutti i livelli, da principiante a esperto, sono sempre incluse e anche gli skipass. Inoltre, è disponibile vicino alla struttura uno spazio per principianti in cui esercitarsi in tutta sicurezza (le lezioni di sci per bambini sono incluse a partire dai 4 anni).



I servizi per i piccoli

Tra gli altri servizi, l’assistenza bambini è garantita dai G.O del Petit Club Med ( con supplemento, dai 2 ai 3 anni) e del Mini Club Med (dai 4 ai 10 anni). I ragazzi dagli 11 ai 17 anni sono accolti in appositi spazi pensati per gli adolescenti.



Nello snow garden, i più piccoli potranno sciare in impianti adeguati alla loro età. Mentre a partire dai 4 anni, per lo sci, e dagli 8 anni, per lo snowboard, i bambini sono divisi in gruppi di livello per facilitare i loro progressi.



Oltre allo sci è possibile passeggiare con le ciaspole o dedicarsi al nordic walking.



Food e wellness

L’offerta food include, oltre alla colazione in camera, i ristoranti La Trattoria, La Tana e Casa Molino. Quest’ultimo offre la possibilità di pranzare sulle piste.



Il centro benessere si trova in un grande chalet tradizionale ed è diviso in tre parti: una piscina interna riscaldata ad accesso libero con getti d'acqua, uno spazio dedicato allo sport con una sala cardio-training e una nuova sala fitness.



La spa, à la carte, è firmata Payot con nuove sale per trattamenti di bellezza e dotata di hammam e una nuova sauna. Gli spazi interni ed esterni conciliano il relax dopo una giornata trascorsa tra tante attività.