Idee per Viaggiare, Priority Boarding Card fa colpo sulle agenzie

11:43

“In questo anno e mezzo di operatività ridotta, con alcuni mesi di completa immobilità con aerei fermi e aeroporti chiusi, il nostro Priority Boarding Card è riuscito a lavorare e a produrre risultati, che, in considerazione del periodo, possono considerarsi inattesi e di grande successo”. Con queste parole Danilo Curzi (nella foto), ceo di Idee per Viaggiare, descrive la buona performance della piattaforma semplificata per la gestione della biglietteria aerea.

Nonostante lo stop forzato dovuto alla pandemia, Priority Boarding Card si è confermato uno strumento apprezzato dal trade: ogni mese è cresciuto di circa il 30% il numero di agenzie che lo hanno utilizzato.



“Le agenzie che operano attivamente sulla piattaforma sono sempre più numerose e questo grazie ad un lavoro attento e costante del nostro staff dedicato – precisa Curzi in una nota -. Le persone ancora una volta sono state decisive: grazie ad Annarosa Ricci, in coordinamento e con il supporto dello staff della biglietteria e della forza commerciale, Priority Boarding Card ha visto un’accelerazione evidente, segno che avere una figura dedicata, sempre a disposizione dell’agente di viaggio è premiante. È stato un anno di semina e di sviluppo, con attività di promozione, soprattutto votato a demo e simulazioni, anche one to one, e ora possiamo finalmente raccoglierne i frutti”.



Come funziona

La piattaforma - che vede il supporto tecnologico di Travelport - è un gds intuitivo non criptato, snello e dinamico, che si evolve e adatta alle richieste degli agenti.



Sulla piattaforma l’agente può prenotare e gestire in totale autonomia tutte le tipologie di tariffe, i servizi ancillari e altri servizi, anche da mobile, nonché disporre dell’assistenza dell’ufficio biglietteria di Idee per Viaggiare, composto da un team dedicato di esperti e disponibile 7 giorni su 7.



Tra i vantaggi principali, la possibilità di accedere da qualsiasi dispositivo e di finalizzare prenotazioni anche da mobile; nessun costo di attivazione ed emissioni automatiche 7 giorni su 7 h 24; tariffe dedicate con oltre 50 compagnie aeree; velocità dei tempi di risposta: si visualizza immediatamente la tariffa senza e con bagaglio, l’indicazione del numero di posti disponibili (sul volo selezionato), accesso all’acquisto delle ancillary principali, codice Pnr; pagamento facile e veloce attraverso carta di credito.