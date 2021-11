Futura Vacanze a Porto Santo: apertura speciale per Natale e Capodanno

12:03

Futura Vacanze torna a Porto Santo. L’operatore ha programmato due partenze speciali per il Futura Club Vila Baleira nel periodo delle festività natalizie: 26 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022. Futura Vacanze è l’unico villaggista italiano a trattare la destinazione che ben si presta a una vacanza unica.

Il territorio di Porto Santo, infatti, essendo europeo, non rientra in alcun corridoio speciale, dista solo 4 ore di volo dall’Italia e offre un clima mite tutto l’anno. Le attività che si possono praticare non si limitano al mero turismo balneare. Tra le varie opzioni, il golf da praticare su un campo a 18 buche tra i migliori d’Europa, il trekking, passeggiate a cavallo, escursioni in mountain bike o fuoristrada 4x4.

Menzione speciale per la spiaggia lunga 9 chilometri e rinomata per la pratica degli sport acquatici. Tra le attrattive più ammirate anche i mulini a vento in legno ancora in uso e i numerosi rilievi vulcanici, ideali per fare trekking. Tra i punti di forza, l’offerta legata al benessere con il Centro Wellness & Thalassoterapico e l’ampio ventaglio di attività per adulti e bambini.



Due le formule offerte: Hard All Inclusive e All Inclusive Plus.

Le partenze saranno dall’aeroporto di Bergamo con un volo speciale Albastar, in esclusiva per Futura Vacanze. Questa operazione fa da prologo all’avvio della programmazione che ripartirà dalla primavera e proseguirà per tutta la stagione estiva.



“La risposta immediata del mercato ci sta davvero dando grandi soddisfazioni. Le adv hanno espresso grande favore perché la destinazione, con il suo clima piacevole e un mare da cartolina, apre una prospettiva inattesa sul medio raggio nei mesi più freddi dell’anno. Abbiamo voluto puntare su questo Club per un’apertura invernale straordinaria e l’unicità del prodotto e della destinazione ci stanno premiando. Attualmente è difficile trovare un posto così bello fuori dal Mediterraneo e che può essere raggiunto semplicemente con il Green pass vaccinale o test antigenico. La varietà che permette di vivere e le dotazioni che offre la rendono perfetta anche per il settore Mice sul quale stiamo lavorando già dal primo anno di programmazione”, commenta Belinda Coccia, direttore commerciale trade di Futura Vacanze.