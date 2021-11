Azamara prepara la nuova crociera intorno al mondo: si parte nel 2024

21:00

Partirà il 5 gennaio 2024 da Fort Lauderdale, in Florida, la nuova crociera intorno al mondo di Azamara a bordo della sua nave più recente, Azamara Onward. La navigazione del World Voyage durerà 155 notti toccando oltre 40 Paesi in tutti i continenti, con numerose soste più lunghe ed esperienze notturne per consentire ai crocieristi di approfondire maggiormente la cultura e la storia delle destinazioni.

Tra gli highlights, riporta TravelMole, un'escursione di tre notti alla Grande Muraglia Cinese, alle piramidi di Giza, a Chichén Itz e un tour sempre di tre notti al Taj Mahal. Altre esperienze notturne disponibili durante il World Voyage includono un soggiorno su un'isola della Grande Barriera Corallina e un viaggio per le strade della Transilvania, in Romania.



Le prenotazioni sono attualmente aperte ai membri di Azamara Circle Loyalty e saranno aperte a tutti il 7 dicembre 2021.