Futura Vacanze riparte sul Mar Rosso: esclusiva totale al Brayka di Marsa Alam

12:26

Futura Vacanze rafforza la programmazione sul Mar Rosso e lo fa proponendo in totale esclusiva una struttura di qualità come il villaggio 5 stelle Futura Club Brayka Resorts a Marsa Alam. Prime partenze in calendario già dal 18 dicembre, in occasione delle festività natalizie, mettendo in campo un importante piano voli speciali dai principali aeroporti italiani.

Il resort si compone di tre blocchi: Brayka Bay, già da anni esclusiva Futura Vacanze; Royal Brayka e Brayka Lagoon.



Tra gli asset, la sua posizione con un punto mare con fondale sabbioso ideale anche per i bambini e i nuotatori poco esperti. Il tratto è inoltre ideale per gli amanti delle immersioni o dello snorkeling per la comodità di accesso alla straordinaria barriera corallina e per la presenza di un Centro Diving ospitato dal resort con corsi e partenze direttamente dall’arenile. Il resort dispone di 5 ristoranti, 7 bar, 2 centri benessere, campi sportivi, area giochi per bambini, discoteca e palestra.



Proposto con un trattamento Hard All Inclusive, il resort beneficia della formula Club con l’equipe Futura People a integrazione dell’animazione internazionale e con attività dedicate al divertimento dei più piccoli con Futurlandia e il Futura X Club per i ragazzi dai 3 ai 17 anni.



“Dopo le partenze natalizie per Porto Santo annunciamo con soddisfazione anche quelle per il Mar Rosso. Abbiamo investito molto su questa destinazione e tra i motivi di soddisfazione c’è anche l’esclusiva per tutti i blocchi del complesso che commercializzeremo come Futura Club Brayka Resorts. Abbiamo deciso di ampliare la nostra disponibilità di offerta perché il livello di qualità che offre è altissimo e perché è esattamente il tipo di struttura amata dai viaggiatori italiani. Grazie all’esclusiva totale del prodotto, un altro aspetto importantissimo di questa operazione è la garanzia che riusciamo a dare alla distribuzione, che potrà contare su un’ampia scelta di soluzioni abitative, su uno standard qualitativo uniforme e un piano voli importante. Non vediamo l’ora, quindi, di veder partire i primi ospiti che troveranno ad attenderli un servizio eccellente” commenta Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale Futura Vacanze.